В Москве сменился директор Мемориального музея Александра Скрябина

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве новым директором Мемориального музея Александра Скрябина назначен Владимир Шмаков, ранее бывший замдиректора учреждения, он сменил Александра Лазарева, сообщили в столичном Департаменте культуры.

Шмаков работает в музее с 2011 года, заместителем директора он был назначен в 2014 году. За время работы в музее он "организовал множество проектов, фестивалей, концертных программ, популяризирующих творческое наследие А.Н.Скрябина и искусство Серебряного века", отметили в департаменте.

С 2010 года музеем руководил заслуженный работник культуры России Александр Лазарев.