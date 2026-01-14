Поиск

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новым директором Государственной Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая ГМИИ имени Пушкина, новым директором Пушкинского музея стала Екатерина Проничева, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого - РОСИЗО", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Она напомнила, что с 2022 года Екатерина Проничева была директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Также министр сообщила, что Елена Проничева, возглавлявшая Третьяковскую галерею, покинула свой пост по собственному желанию.

"Мы все очень благодарны Елене за совместный труд. Десятки ярких экспозиций, открытие сразу нескольких новых знаковых площадок - в Москве, Самаре и Калининграде. Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся", - написала министр.

Елена Проничева - российский культурный деятель, с 2013 по 2020 годы была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности, с 2020 по 2023 - глава Политехнического музея, а с 8 февраля 2023 года занимала пост генерального директора Третьяковской галереи.

Екатерина Проничева с июля 2022 года была генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ранее также занимала посты председателя комитета по туризму Москвы (2018-2022), генерального директора АО "ВДНХ" (2015-2018).

Ольга Галактионова возглавляла РОСИЗО с 2021 по январь 2025 года. До этого руководила крупными проектами в области культуры, выступая организатором различных мероприятий - от выставок до театральных мероприятий и отдельных постановок.

