Поиск

В Москве отреставрируют доходный дом ямщика Ширяева

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют доходный дом ямщика Василия Ширяева, сообщило Мосгорнаследие.

Это дом 20/13 по Вековой улице, памятник культуры регионального значения. Здание украшают профилированные наличники, пилястры с плетеным узором и карнизы с резьбой. Бревенчатые стены на уровне второго этажа обшиты крупными досками - тесом, имитирующими горизонтальный французский руст. Декоративное оформление выполнено в стиле эклектики.

"Доходный дом построен в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым. Здание выполнено в стиле эклектики и сохранилось в составе исторической застройки Рогожской слободы. Долгое время здание находилось в неудовлетворительном состоянии, и, несмотря на решения суда в пользу Мосгорнаследия, предыдущим собственником работы не проводились. Недавно у объекта появился новый владелец, и сейчас специалисты приступили к противоаварийным работам на кровле исторического дома и расчистке интерьеров", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Специалисты приведут в порядок кровлю здания, расчистят белокаменный цоколь и отреставрируют кирпичные стены первого этажа, восстановят штукатурное покрытие и тянутый архитектурный декор, а также проведут работы в интерьерах.

Мосгорнаследие Алексей Емельянов Москва Рогожская слобода
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов