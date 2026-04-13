В Москве отреставрируют доходный дом ямщика Ширяева

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют доходный дом ямщика Василия Ширяева, сообщило Мосгорнаследие.

Это дом 20/13 по Вековой улице, памятник культуры регионального значения. Здание украшают профилированные наличники, пилястры с плетеным узором и карнизы с резьбой. Бревенчатые стены на уровне второго этажа обшиты крупными досками - тесом, имитирующими горизонтальный французский руст. Декоративное оформление выполнено в стиле эклектики.

"Доходный дом построен в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым. Здание выполнено в стиле эклектики и сохранилось в составе исторической застройки Рогожской слободы. Долгое время здание находилось в неудовлетворительном состоянии, и, несмотря на решения суда в пользу Мосгорнаследия, предыдущим собственником работы не проводились. Недавно у объекта появился новый владелец, и сейчас специалисты приступили к противоаварийным работам на кровле исторического дома и расчистке интерьеров", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Специалисты приведут в порядок кровлю здания, расчистят белокаменный цоколь и отреставрируют кирпичные стены первого этажа, восстановят штукатурное покрытие и тянутый архитектурный декор, а также проведут работы в интерьерах.