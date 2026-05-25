Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам прошлой недели резко увеличилась - на 48 коп., до 77,93 руб. за литр, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Рост цен на дизель зафиксирован на заправках всех ВИНКов, а также ряде независимых сетей.

Кроме того, ускорился рост цен на 95-й бензин: за неделю он подорожал на 21 коп., до 71,11 руб. за литр. Темпы роста стоимости 92-го бензина, наоборот, снизились. За неделю данный вид топлива вырос в цене в среднем на 11 коп., до 64,43 руб. за литр.

По данным МТА, с начала года литр 92-го бензина подорожал на АЗС столицы на 2,45 руб., 95-го - на 2,69 руб., дизельного топлива - на 2,23 руб.

