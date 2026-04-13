В Москве задержан грузовик с похищенными украинскими мошенниками медными проводами почти на 10 млн руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы задержали водителя грузовика с похищенными у уральского производителя медными проводами почти на 10 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали в Москве грузовой автомобиль под управлением жителя Пермского края. В грузовике было обнаружено более тысячи бухт медного провода, перевозимого на основании подложных сопроводительных документов", - сказала Волк журналистам в понедельник.

Полицией установлено, что продукция стоимостью около 9 млн рублей "была похищена у предприятия-производителя в Екатеринбурге мошенническим путем".

"В совершении преступления подозреваются лица, которые находятся на территории Украины и действуют обманом с использованием средств мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет", - уточнила представитель МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются участники преступления, резюмировала Волк.