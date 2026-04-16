В Москве 19 апреля перекроют Лужнецкую и Фрунзенскую набережную

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Хамовниках 19 апреля будут перекрывать движение для проведения соревнований по триатлону, сообщил Департамент транспорта Москвы.

С 07:00 до 14:30 перекроют движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до 1-й Фрунзенской улицы и на Лужнецкой набережной от дома 24, строения 21 до Фрунзенской набережной.

С 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Лужники от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной.

С 00:01 19 апреля до окончания соревнований будет запрещена парковка автомобилей в зоне временных ограничений.