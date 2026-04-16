Расписание ряда поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится с 18 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - График движения некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) поменяется с 18 апреля в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе магистрали.

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится с 18 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции "Москва-Пассажирская-Казанская", а также на перегонах "Пески - Голутвин" и "Щелково - Чкаловская", - говорится в сообщении.

На Казанском направлении на станции "Москва-Пассажирская-Казанская" работы будут вестись 18-19 апреля с 00:30 до 06:30, на перегоне "Пески - Голутвин" - в те же дни с 2:15 до 06:10. На период работ будут поочередно закрываться участки первого и второго главных путей. Движение поездов будет организовано по соседним путям.

В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов временно выведены из графика, отмечается в сообщении.

На Ярославском направлении на перегоне "Щелково - Чкаловская" будут назначены 24-часовые технологические "окна" с 00:10 18 апреля до 00:10 19 апреля, в те же часы 25-26 апреля, а 20,21 и 27 апреля - 7-часовые - с 00:05 до 7:05. На период работ движение поездов на участке "Соколовская - Чкаловская" будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Как сообщили в пресс-службе, наиболее существенные корректировки в расписание внесены 18 и 25 апреля: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания.