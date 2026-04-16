Роспотребнадзор Москвы получил в 2026 году на 65% больше жалоб от туристов

Москвичи жалуются на отмену туров и задержки рейсов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора отметило увеличение на 65% числа жалоб граждан на транспортные и туристские услуги в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года, они связаны с отменой туров, задержкой рейсов, массовой сдачей билетов.

"В первом квартале 2026 года (...) по вопросам нарушений прав потребителей количество обращений составило 19 172, что на 21% превышает значение аналогичного периода прошлого года", - сообщает сайт управления.

Роспотребнадзор указал наиболее значимые изменения по таким категориям, как транспортные и туристские, образовательные, финансовые, медицинские услуги, розничная торговля и другие.

Рост числа жалоб на 65% на транспортные и туристские услуги связан с задержкой рейсов, массовой сдачей билетов и отменой туров.

Количество жалоб на образовательные услуги увеличилось на 40%. По результатам рассмотрения обращений судом удовлетворено 205 исков на общую сумму 24 519 000 рублей.

Впервые за последние несколько лет наблюдается рост жалоб граждан на 26% на услуги страхования, отмечается в сообщении.

Всего в первом квартале 2026 года в столичное управление Роспотребнадзора поступило 27 193 обращения (жалобы) от граждан, на 14% больше, чем годом ранее.