В Москве арестовали похитившего электросамокат на сумму 1,5 млн руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении новых электросамокатов на 1,5 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД в четверг.

Следователем отдела МВД России по району Братеево Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый арестован. Им оказался 30-летний приезжий.

Ранее в полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Она приобрела в торговом центре электросамокаты общей стоимостью 1,5 млн рублей, затем заказала доставку товара в г. Орел нанятому ею водителю.

По пути следования товар был похищен.

Злоумышленник ввел в заблуждение перевозчика, перегрузил товар в другой автомобиль и скрылся. "Все похищенные электросамокаты обнаружены, изъяты и будут возвращены законному владельцу", - добавили в полиции.