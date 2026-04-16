В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший судья Мосгорсуда Дмитрий Гришин стал фигурантом дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Подмосковье год назад, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Председателем СКР с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина", - говорится в сообщении СКР в Max в четверг.

В ведомстве отметили, что Гришин подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 20 апреля 2025 года Гришин "передвигался на личном автомобиле Land Rover Freelander 2 со скоростью 100 км/ч (при разрешенной не более 90 км/ч) по федеральной автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы и выехал на встречную полосу движения".

"Транспортное средство Гришина столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки Renault RS, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате ДТП водителю Renault и находившейся с ним в автомобиле его супруге причинен тяжкий вред здоровью, сам Гришин телесные повреждения не получил.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - заявили в СКР, добавив, что полномочия Гришина прекращены в ноябре 2025 года.