В Москве пообещали при перестройке сохранить мозаику Института стекла в Лефортове

Сам институт сохранят и интегрируют в будущую застройку

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве планируют сохранить историческую мозаику при застройке территории Института стекла в Лефортове, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики столицы.

"В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 га земли, еще 1,65 га реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр. Нежилая наземная площадь всего объекта превысит 83 тысячи кв.м. Вместе с землей девелопер приобрел существующие здания и действующий Институт стекла, который планирует сохранить и интегрировать в состав будущей застройки", - рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Девелопер проекта планирует сохранить историческую стеклянную мозаику, связанную с Институтом стекла, а также памятную плиту, посвященную работникам института.

Площадка расположена по адресу: улица Душинская, владение 7, земельные участки 7-3. Для строительства делового центра на условиях КРТ внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

ПЗЗ - это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий, напомнили в градостроительном комплексе столицы.

В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысяч га.

