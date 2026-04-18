Весенний велофестиваль пройдет в Москве 24 мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Весенний велофестиваль состоится в столице 24 мая, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году проведем целых 6 фестивалей для велосипедистов. Весенний заезд состоится 24 мая и пройдет по Садовому кольцу", - приводит его слова пресс-служба Московских велофестивалей.

Стартовый городок откроется для участников заезда в 12:00 на проспекте Академика Сахарова и будет работать до 18:30. Велосипедистов ждут развлекательные мероприятия, интерактивные площадки и креативные фотозоны, добавили в пресс-службе.