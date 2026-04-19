Свыше 570 автобусов выпустят на бесплатные маршруты в Москве на Красную горку

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 570 автобусов и электробусов будут задействованы на специальных, бесплатных маршрутах в первое воскресенье после Пасхи - на Красную горку - до 14 городских кладбищ в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В Красную горку выпустим более 570 автобусов и электробусов на специальные бесплатные маршруты до 14 мемориальных комплексов. На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров", - сказал Ликсутов.

По его словам, 19 апреля 31 специальный бесплатный экспресс-маршрута Э, Э-1, Э-2 и Э-3, а также некоторые регулярные маршруты будут доступны для посетителей мемориальных комплексов с 9:00 до 19:00.

"Сориентироваться помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров на станциях метро, и сотрудники "Организатора перевозок" на остановках", - отметил он.

Ограничение движения для транспорта

Движение транспорта около московских кладбищ будет временно закрыто 19 апреля в связи с проведением православных праздников, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 6:00 до 16:00 перекроют проезд: на участках Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской до Озерной улицы; в местном проезде от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы; в Проектируемом проезде № 35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища; на улице Подмосковной от местного проезда (в районе Хованского кладбища) до Проектируемого проезда № 35.

Кроме того, не будет движения в проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади; на съезде с Калужского шоссе на дублер Калужского шоссе (в сторону центра) в районе владения 15 на 1-й улице Лесные Поляны и в районе владения 10 на 22-м километре Калужского шоссе; на дублере Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до дома 108, корпуса 1 на Каширском шоссе; на улице Суздальской от Городецкой улицы до Николо-Архангельского проезда.

Также Закроют движение в Проектируемом проезде № 326 от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда; на улице Галины Вишневской от Суздальской улицы до Салтыковской улицы; на центральной площади перед главным входом на кладбище у 2-го Московского крематория от улицы Галины Вишневской до владения 4 на Окольной улице; на Вешняковской улице от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец; на путепроводе через Симферопольское шоссе (в сторону Щербинского кладбища) от Типографской улицы до съезда на Щербинское кладбище.

Помимо этого, \движение будет ограничено в местном проезде (в сторону Домодедовского кладбища) от владения 1 на 39-м километре трассы А-105 до Домодедовского кладбища; в местном проезде от владения 3 на 40-м километре трассы А-105 до владения 1 на 39-м километре трассы А-105; в Проектируемом проезде № 4278 от дома 29, строения 1 на Севанской улице до дома 36г, строения 1 на улице Бехтерева; в местном проезде от улицы Бехтерева до дома 25а, строения 12 на Севанской улице; на Деловой улице от улицы Севанской до дома 20, строения 45 на Деловой улице.

Участок площади перед Химкинским кладбищем в районе дома 3б на Новосходненском шоссе будет закрыт в период с 6:00 до 16:00 19 апреля.

Временно будет запрещена остановка и стоянка в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов; в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского проезда; в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища; на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

На Пятницком шоссе (в сторону области) от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище будет организована выделенная полоса, а в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1 временно запретят левый поворот на разворотную площадку.

Красная горка приходится на первое воскресенье после православной Пасхи, завершает Светлую седмицу. В этом году праздник выпадает на 19 апреля. Народное название "Красная горка" связано с традициями встречи весны: слово "красный" в старину означало "красивый" или "светлый", а "горка" - возвышенность, которая первой просыхала после зимы и становилась местом для гуляний. В этот день верующие посещают храм и причащаются.