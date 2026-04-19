"Библионочь" в Москве посетили более 30 тыс. человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Мероприятия юбилейной акции "Библионочь", которая в этом году прошла в 15 раз, в Москве посетили более тридцати тысяч человек, сообщил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"В ночь с 18 на 19 апреля в столице прошло свыше 900 мероприятий более чем на 200 площадках. Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами и многое другое. Юбилейную "Библионочь", включая специальную семейную программу "Библиосумерки", посетили более 30 тысяч москвичей и гостей города", - рассказал Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Одними из самых посещаемых площадок стали Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой и Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова.

В сообщении уточняется, что в рамках семейной программы "Библиосумерки" организовали более 400 мероприятий. Мероприятия "Библиосумерек" посетили свыше 12 тысяч детей.

"Основная программа началась в 18:00 и продлилась до 02:00. За это время прошло около 500 мероприятий, каждое из которых стало частью единой "нити традиций", соединяющей культурное наследие разных регионов и городов России", - отмечается в сообщении.

Всероссийская акция "Библионочь" прошла 18 апреля.