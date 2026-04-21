Поиск

Власти Москвы опровергли сообщения о сходе состава с рельсов на красной ветке метро

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Информация о том, что на Сокольнической линии метро произошел сход состава с рельсов, является фейком, заявила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника московского метрополитена Юлия Темникова.

"В некоторых телеграм-каналах появилась недостоверная информация о причине остановки поездов на Сокольнической линии. Кто-то упоминает, что это сход поездов. Я хочу отметить, что это недостоверная информация, это абсолютный фейк. Причина находится в технической неисправности колесной пары третьего вагона, и поэтому временно движение поездов на Сокольнической линии приостановлено", - сказала Темникова журналистам.

"Но мы работаем над тем, чтобы поезда максимально быстро запустить в график, и снова перевозить наших пассажиров. Хочу также отметить, что здесь на станциях работают сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают пассажирам максимально адаптивно и комфортно построить свой маршрут", - добавила она.

По ее словам, также работают технические сотрудники для того, чтобы запустить движение как можно быстрее.

Ранее дептранс Москвы сообщил, что пассажиров поезда на красной ветке московского метро эвакуировали из-за неисправности состава. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию, отмечалось в сообщении.

По данным пресс-секретаря столичного метрополитена Дмитрия Бочкова, медицинская помощь в связи с инцидентом с составом на Сокольнической линии московского метро никому не потребовалась.

Москва метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
