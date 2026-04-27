Поездки на кикшеринге поставлены на паузу в Москве из-за непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Операторы аренды самокатов и велосипедов поставили поездки на паузу из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, в течение дня в столице будет идти снег, температура опустится ниже нормы", - сказали в пресс-службе.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что "операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий", отмечается в сообщении.

"Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной", - добавили в департаменте.

Владельцам личных самокатов и велосипедов, а также водителям личных авто на летней резине рекомендуется отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.

Максим Ликсутов Москва
