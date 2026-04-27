В Калужской области несколько округов остались без электричества

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Калужской области энергетики устраняют нарушения в электроснабжении из-за непогоды, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

"В настоящее время основные силы калужских энергетиков сконцентрированы в Тарусском, Жуковском и Ферзиковском округах области", - уточнил он.

Ремонтные работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды жителей региона. В них участвуют 43 бригады "Калугаэнерго": 219 специалистов, 51 единица спецтехники

В Калужской области идет мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.