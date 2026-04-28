Поиск

СКР сообщил о росте жертв пожара в московском районе Аэропорт до восьми человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество жертв пожара на стройплощадке в московском районе Аэропорт возросло до восьми, следствие допрашивает представителей компании-застройщика и работников строительного объекта, сообщили в столичном управлении (ГСУ) СКР.

"Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве, увеличилось до восьми человек", - говорится в сообщении ГСУ в мессенджере Mах во вторник.

"В рамках следственных действий сотрудники ведомства проводят допросы представителей компании-застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке", - сообщили в следственном управлении.

Там добавили, что "все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства". "Следствием будут установлены причины возгорания и круг лиц, ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности на объекте", - заявили в ГСУ.

Пожар в строящемся здании произошел утром во вторник. Возгорание было ликвидировано на площади 1400 кв. м. Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате инцидента. В общей сложности из здания был спасен 31 человек.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

СКР Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов