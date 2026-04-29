Поиск

Пять человек задержаны по делу о пожаре с погибшими в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро человек, в том числе представитель застройщика и гендиректор строительной компании, задержаны в рамках расследования гибели восьми человек на пожаре на стройке в Москве в минувший вторник, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела задержаны: бенефициар застройщика, который единолично возглавлял компанию застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, генеральный директор компании застройщика", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max в среду.

Также, отметили в ведомстве, задержаны "директор по строительству генерального подрядчика, руководитель отдела общестроительных работ генерального подрядчика и производитель работ генерального подрядчика".

Новость дополняется

СКР Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

