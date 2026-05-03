В аэропорту Внуково и аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги сняты ограничения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт "Внуково" и аэропорт Нижнего Новгорода вернулись к штатной работе, сообщили в воскресенье в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Позднее в Росавиации заявили, что к штатной работе вернулся и аэропорт Калуги.

Ранее в воскресенье в ведомстве сообщали, что аэропорт Ярославля возобновил обслуживание рейсов.