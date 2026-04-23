Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных мегаполисах и отметил, что обеспечение безопасности людей должно оставаться в приоритете.

"Не могу не обратить внимание на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах", - сказал Путин в четверг на совещании с членами правительства РФ.

"Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов - а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, - всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей", - отметил он.

Президент подчеркнул, что при этом "нужно обеспечить информирование" об отключениях интернета.

"Я понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке. Преступники же тоже все слышат, все видят. Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое поведение и преступные планы", - сказал Путин.

"Хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что необходимо обеспечить координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами при поиске оптимального решения.

"Мы рассчитываем, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны", - сказал президент.