Четыре человека пострадали при столкновении КамАЗа с 13 автомобилями в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В результате столкновения КамАЗа с десятком автомобилей на юго-западном участке МКАД пострадали двое детей и двое взрослых, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека: двое взрослых и двое несовершеннолетних. Механические повреждения получили 13 транспортных средств", - заявили в управлении журналистам.

По данным ГАИ, виновником ДТП является водитель КамАЗа - он наехал на стоящие транспортные средства на внутренней стороне 41 км МКАД.

Движение в районе ДТП затруднено, автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.

Госавтоинспекция Москва
