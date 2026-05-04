Причиной крупного ДТП на МКАД назван отказ тормозов у "КамАЗа"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По предварительной версии, в столкновении 14 машин на юго-западном участке МКАД стал водитель "КамАЗа", сам он сказал, что у его машины отказали тормоза, сообщил департамент транспорта Москвы.

На данный момент сообщается, что погибших в ДТП нет, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося, в том числе, когда грузовик проходил техосмотр, будут выяснять правоохранительные органы.

"В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска", - отметил дептранс.

Сотрудники дептранса работает с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения. Водителям советуют объезжать его через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" столкнулся с 13 машинами на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Пострадали двое взрослых и два ребенка.

