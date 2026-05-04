"Мегафон" предупредил московских абонентов о возможных ограничениях интернета

Оператор обещает, что обычные звонки продолжат работать без изменений

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Абоненты в Москве получили предупреждение от "Мегафона" о возможных сложностях с работой интернета в целях обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий.

"В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности", - говорится в смс-рассылке, поступившей корреспонденту "Интерфакса" в понедельник.

"Рекомендуем в этот период использовать вайфай. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений", - отметили в компании.

В понедельник о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и смс в Москве и Подмосковье предупредили "Билайн", МТС и T2.