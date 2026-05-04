Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступят к отключению отопления в Москве 6 мая, сообщает пресс-служба комплекса.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00:00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

"Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", - добавили в комплексе.

Москва
