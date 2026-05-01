Небольшое понижение температуры прогнозируется в Москве к 9 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Температура до плюс 22 градусов прогнозируется в Москве в начале следующей недели, во второй половине недели произойдет небольшое понижение температуры, однако все равно будет тепло - днем плюс 13-18 градусов. В течение всей недели ожидаются кратковременные дожди, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Определять погоду в начале недели будет европейский циклон. Затем, к следующим выходным, мы окажемся под влиянием циклона, который будет над севером европейской территории. Поэтому будет небольшой кратковременный дождь, но всё-таки не холодно", - сказала Паршина.

Согласно прогнозу, 4 мая в Московском регионе будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22 градуса.

5 мая переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 7-12, днём плюс 17-22 градуса.

6 мая также будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 7-12, днём плюс 15-20 градусов.

"С 7 по 9 мая - переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 6-11, днём плюс 13-18 градусов", - сказала Паршина.