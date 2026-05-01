Небольшое понижение температуры прогнозируется в Москве к 9 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Температура до плюс 22 градусов прогнозируется в Москве в начале следующей недели, во второй половине недели произойдет небольшое понижение температуры, однако все равно будет тепло - днем плюс 13-18 градусов. В течение всей недели ожидаются кратковременные дожди, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Определять погоду в начале недели будет европейский циклон. Затем, к следующим выходным, мы окажемся под влиянием циклона, который будет над севером европейской территории. Поэтому будет небольшой кратковременный дождь, но всё-таки не холодно", - сказала Паршина.

Согласно прогнозу, 4 мая в Московском регионе будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22 градуса.

5 мая переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 7-12, днём плюс 17-22 градуса.

6 мая также будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 7-12, днём плюс 15-20 градусов.

"С 7 по 9 мая - переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 6-11, днём плюс 13-18 градусов", - сказала Паршина.

Гидрометцентр Москва
Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста при сходе лавины в Бурятии

Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9197 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1989 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов