Облачная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Облачная погода и небольшие дожди прогнозируются в Московском регионе с начала следующей рабочей недели; температура после похолодания в выходные повысится и будет приближаться и даже превышать двадцатиградусную отметку, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Рабочая неделя у нас начинается с облачной погоды с прояснениями, (ожидается) небольшой кратковременный дождь. 12 мая ночью плюс 6 - плюс 11, днем плюс 16 - плюс 21, 13 мая ночью плюс 8 - плюс 13, днём плюс 18 - плюс 23. В последующие дни у нас погода существенно не изменится", - сказала Макарова.

Она уточнила, что с четверга по выходные включительно в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 8 - плюс 13, а днем плюс 15 - плюс 20.

В выходные с 9 по 11 мая в Москве ожидается понижение температуры после жары, которая наблюдалась в столичном регионе на этой неделе. По прогнозам, среднесуточная температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы. 9 мая днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 13 - плюс 15 градусов. 10 мая ночная температура будет около плюс 6 - плюс 8, днем плюс 14 - плюс 16. 11 мая прогнозируется ночью плюс 7 - плюс 9, днем воздух максимально прогреется до плюс 16 - плюс 18 градусов.