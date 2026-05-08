Премьер Словакии Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Роберт Фицо на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

Словацкий премьер возложил венок из алых гвоздик, поправив ленты, выполненные в цветах бело-сине-красного триколора, после чего вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Позднее Фицо заявил, что рад быть в Москве на праздновании Дня Победы и иметь возможность отдать дань павшим солдатам Красной Армии.

"Я очень рад, что могу опять принимать участие в празднествах, (приуроченных ко Дню) Победы", - заявил он журналистам.

"Я не имею никакой причины и повода комментировать то, как другие политики подходят к этому празднеству. Но у меня очень сильная причина, почему я здесь, - сказал Фицо. - Это неоспоримый факт, что самую большую долю в борьбе над фашизмом и в Победе во Второй мировой войне, конечно, представляют все народы бывшего Советского Союза и, в частности, Российской Федерации".

Он выразил "почет и уважение тем солдатам Красной Армии, которые пали при освобождении Словакии и Чехословакии". "Это были десятки тысяч молодых людей. Каждому, кто критикует мою точку зрения, я хочу сказать: "Идите посмотреть на (мемориал) Славин в Братиславе, также на самые большие военные кладбища, которые находятся в Словакии, и вы там найдете похороненных молодых людей, которым было по 18-20 лет". Конечно, я не могу отрицать все то, что принесли солдаты Советского Союза, и обязательно нужно выражать им уважение", - подчеркнул Фицо.

Ранее стало известно, что премьер Словакии направляется в Москву на 9 Мая, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, также планируется встреча Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным.