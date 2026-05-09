Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы.

"Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в его канале в мессенджере Max.

"После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны, уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу, но и для молодых, и для людей постарше - для всех нас 9 Мая - больше, чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана Победа", - отметил мэр.

По словам Собянина, "День Победы - это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу".

"Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом. День Победы - это вечная благодарность за право жить и растить детей на своей земле. И сегодня эти священные чувства вдохновляют нас на защиту родной страны, ведь как и в 1945 году на нашей стороне правда, добро и справедливость", - резюмировал мэр.