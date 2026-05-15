В столичном регионе на выходных будет до 26 градусов, возможны короткие дожди

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье в ближайшие выходные будет до плюс 25 - 26 градусов, существенных осадков не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В выходные в прогнозах еще остаются местами кратковременные дожди, но они будут небольшие. В Москве преимущественно без осадков, 16 мая по области только ночью местами небольшой дождь. И относительно тёплые ночи сохраняются", - сказала она.

В ночь на субботу будет плюс 12 - плюс 14, по области до плюс 9 - плюс 14. Днем преимущественно без осадков, максимальная температура в Москве около плюс 22, по области плюс 20 - плюс 25 градусов.

В воскресенье ночью без осадков, температура плюс 7 - плюс 12. Днем местами может пойти кратковременный дождь, в отдельных районах Подмосковья возможна гроза. Максимальная температура в Москве составит плюс 24 - плюс 26, по области - плюс 22 - плюс 27.

На следующей неделе Гидрометцентр ожидает в регионе жару до 30 градусов.

