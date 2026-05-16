Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт "Внуково" осуществляет прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в субботу.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.