В Москве 24 мая с Садового кольца не будет подъезда к Парку Горького и "Музеону"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве 24 мая из-за весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" будет нельзя подъехать к зданиям и паркам на Садовом кольце, которое будет перекрыто с 7 утра до 18:30 в обоих направлениях, предупредил городской Департамент транспорта.

Обратите внимание, что в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам", - говорится в сообщении.

Это Парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, Театр кукол имени Образцова, Государственный академический театр имени Моссовета, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, детская городская клиническая больница имени Филатова и Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца.

Кроме того, будет перекрыт подъезд к торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза", торговому центру "Смоленский пассаж".

Движение будет закрыто 24 мая в период с 00:01 до 19:30 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. В связи с этим подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалам будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой.

Парковка на участках ограничений будет запрещена.

МЖД ранее предупреждала, что подъезд к Курскому и Павелецкому вокзалам со стороны Садового кольца будет временно перекрыт 24 мая из-за городских мероприятий.