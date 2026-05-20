В центре Москвы 24 мая из-за велопробегов не будут ходить трамваи

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 23:00 субботы 23 мая и до 20:00 24 мая из-за Московского велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" не будут ходить трамваи, сообщил городской Департамент транспорта.

В эти часы трамваи Т1 и Т2 будут пущены в объезд.

Т1 поедет между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская", а Т2 - между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

24 мая с 7:30 до 19:00 трамваи А будут ходить от МЦД "Калитники" через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

24 мая с 7:40 до 19:00 вместо трамваев будет работать дополнительный автобусный маршрут 913т: от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу и далее по Бульварному кольцу до метро "Чистые пруды". Автобусы 913 продолжат свою работу без изменений - от 3-го Павелецкого проезда до Павелецкого вокзала.

Дептранс рекомендует пользоваться метро и автобусом 913т; для проезда к метро "Комсомольская" пользоваться трамваями 7, 50 и автобусами м60, 604.

Кроме того, 23 мая в субботу трамваи не будут ходить между метро "Нагатинская" и Москворецким рынком в связи с ремонтом Каширского автомобильного тоннеля.

Т2 в этот день будут ходить от МЦД "Новогиреево" через центр до метро "Нагатинская", далее через метро "Коломенская" в Нагатино.



Трамваи маршрутов 16 и 49 в этот день работать не будут. Дептранс советует вместо них пользоваться автобусом 016 — от метро "Нагатинская" до метро "Чертановская", а также трамваем 1 и метро.