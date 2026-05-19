В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве 24 мая перекроют движение по Садовому кольцу для Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", предупредил Дептранс.

Ограничения будут действовать с 08:00 до окончания велогонки на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях; а также с 13:00 до 18:30 на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях.

С 00:01 до 19:30 будет перекрыт проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и улицу Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы); с 00:01 до 13:30 - проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара).

Будет закрыта одна полоса движения: 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара; 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы).

С 00:01 23 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений.

