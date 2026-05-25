Дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в понедельник и вторник

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о кратковременных дождях и порывистом ветре в понедельник и вторник в Москве.

"По прогнозам синоптиков, 25 и 26 мая в столице ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 17 м/с. В отдельных районах города дождь уже идет", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

