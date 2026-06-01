В Коммунарке в 2029 году откроются еще три станции метро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах открыть в Коммунарке в 2029 году еще три станции Троицкой линии метро.

"Чтобы обеспечить пешеходную доступность метро для максимального числа местных жителей, мы строим еще три станции Троицкой линии: "Сосенки", "Ракитки" и "Десна". Открыть их планируется в 2029 г.", - написал Собянин в личном блоге в понедельник.

Тоннелепроходческие щиты "Ольга" и "Татьяна" прокладывают тоннели от "Новомосковской" до "Сосенок". На будущих станциях идут земляные работы.

Собянин сообщил, что за последние годы в Коммунарке было построено 6,28 млн кв. м недвижимости, в том числе больница и порядка 50 других социальных объектов. Население Коммунарки превысило 180 тыс. человек и продолжает активно расти.

В районе, по словам мэра, строят и реконструируют более 10 км дорог. В работе улицы Поляны, Бачуринская, Александры Монаховой и проспект Куприна. Новые дороги улучшат выезд из Коммунарки в Северное и Южное Бутово и позволят запустить новые автобусные маршруты.

Утвержден проект планировки территории площадью 132 га возле станции "Новомосковская". К 2040 году там построят свыше 1,2 млн кв. м недвижимости и создадут около 10 тыс. рабочих мест.

"Также будет построено несколько уникальных объектов - Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс, суперколледж, новый кампус университета МГТУ "СТАНКИН" с общежитиями и Головным центром компетенций, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для студентов", - написал Собянин.

Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс на Юдинском бульваре станет крупнейшим открытым фондохранилищем и одной из самых больших выставочных площадок в России. Пятиэтажное здание сможет принимать до 6 тыс. гостей в сутки. В новом комплексе будут реставрировать и хранить экспонаты московских музеев и Третьяковской галереи, а также устраивать российские и международные выставки.

По словам мэра, сейчас Коммунарке возводят 14 объектов образования. Одним из главных проектов станет суперколледж - образовательный центр площадью более 113 тыс. квадратных метров, состоящий из четырех башен на общем основании.

К 2030 году в Коммунарке построят и новый кампус университета МГТУ "СТАНКИН" с общежитиями площадью около 232 тыс. кв. м, рассчитанный на обучение 11,5 тыс. студентов. "Этот уникальный научно-образовательный кластер впервые в России объединит на одной территории академическую учебу, фундаментальную науку и реальное высокотехнологичное производство", - отметил Собянин.

Ключевым объектом спортивной инфраструктуры кампуса станет современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 35 тыс. кв. м для студентов университета "СТАНКИН" и учащихся колледжа.

Собянин сообщил, что действующая программа реновации в Коммунарке полностью завершена, расселено 18 старых жилых домов. В новые квартиры в ЖК на Новомихайловском шоссе переехали порядка 1,8 тыс. человек.

Кроме того, в Коммунарке реализуют программу комплексного развития территорий (КРТ), которая позволит ввести около 2 млн кв. м. Новые деловые и общественные объекты позволят создать свыше 4 тыс. рабочих мест. Всего планируется восемь проектов КРТ.