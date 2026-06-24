В Подмосковье с начала года в автобусах выявили на 87% больше "зайцев"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье с начала года выявили более 16,2 тысячи случаев безбилетного проезда в автобусах "Мострансавто", сообщил областной Минтранс.

"С начала 2026 года сотрудники административно-пассажирской инспекции Московской области выявили более 16,2 тысячи случаев безбилетного проезда в автобусах "Мострансавто". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зафиксированных нарушений выросло на 87%", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, рост связан с увеличением числа проверок на маршрутах.

Больше всего случаев неоплаченного проезда зафиксировано на маршрутах №21 "Лобня (м/р Южный) - Шереметьево" (1 725 случаев), №367 "Константиново - Москва (м. "Домодедовская")" (1 206 эпизодов), №889 "Балашиха (ул. Зеленая) - Москва (м. "Щелковская")" (360 случаев).

Все выявленные безбилетные пассажиры привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 КоАП Московской области. С 18 мая 2026 года штраф за безбилетный проезд составляет 5 тысяч рублей.