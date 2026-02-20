Поиск

В Москве в январе выписали на 15% меньше штрафов зайцам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в транспорте количество безбилетников сократилось после того, штраф за неоплаченный проезд увеличили до 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфакс" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Изменение размеров штрафов доказало свою эффективность. Жители и гости столицы понимают, что заплатить за поездку выгоднее, чем получить штраф. Кроме того, оплата проезда - это вклад в развитие городского транспорта и гарантия страховой выплаты в случае нештатной ситуации", - сказал он.

Так, по его словам, за январь 2026 года на 50% снизилось количество штрафов за неправомерное использование карты москвича в сравнении с тем же периодом прошлого года. На 15% сократилось число штрафов за безбилетный проезд по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

