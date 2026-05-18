Штраф за безбилетный проезд в Подмосковье увеличился до 5 тыс. рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Штраф для пассажиров за безбилетный проезд на автобусных маршрутах общественного транспорта в Московской области с 18 мая увеличен до 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что аналогичный штраф грозит пассажирам за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ранее штраф за безбилетный проезд составлял 2 тыс. рублей, за неправомерное использование документов для проезда - 4 тыс. рублей.

Как сообщалось, 7 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, вносящий поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в части повышения штрафов за безбилетный проезд и за неправомерное использование документов, предоставляющих право на льготный проезд. До этого его приняла Мособлдума. В настоящее время поправки вступили в силу.

