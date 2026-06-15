В Москве пассажирка автобуса сбила с ног контролера

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве пассажирка автобуса применила силу к женщине-контролеру, ей грозит до пяти лет колонии, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным прокуроров, пассажирка, "не желая быть привлеченной к административной ответственности за безбилетный проезд, на остановке, зная, что перед ней находится представитель власти, исполняющий свои должностные обязанности - контролер ГКУ "Организатор перевозок", применила в отношении женщины насилие". Выйдя из электробуса на Окской улице, она толкнула контролера руками, та упала на тротуар. Ее привлекут к уголовной ответственности.

Статья 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает до 5 лет лишения свободы, напомнило ведомство и добавило, что "контролер московского транспорта, осуществляющий проверку и контроль оплаты проезда и провоза багажа на наземном городском пассажирском транспорте, является должностным лицом и представителем власти".