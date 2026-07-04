В парке "Крылатские холмы" в Москве открылся байк-парк для катания на маунтинбайках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU В парке "Крылатские холмы" открылся новый байк-парк, предназначенный для скоростного катания на горных велосипедах (маунтинбайк), он стал одним из элементов спортивной инфраструктуры парка и дополняет существующую трассу олимпийских велосипедных колец, предназначенных для шоссейного велоспорта.

"Байк-парк в "Крылатских холмах" стал уникальной площадкой, где созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей. При этом он подходит для проведения соревнований любого уровня, и это единственный подобный объект, расположенный в пределах города и доступный для спортсменов и болельщиков. Новый объект будет способствовать популяризации активного образа жизни и укрепит статус Москвы как одного из ведущих спортивных центров страны", – сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.

В пресс-службе комплекса отметили, что протяженность новой велосипедной трассы – более четырех километров. В ее состав входит 25 специальных участков, каждый из которых спроектирован с учетом рельефа и дает возможность спортсмену ощутить сложности различных типов покрытия и продемонстрировать все навыки владения велосипедом. Путь начинается с затяжного подъема со стартовой площадки, затем он плавно переходит в широкий отрезок для активной езды, ведущий в "каменную реку". Дальше велосипедистов ждут виражи, деревянные мосты, а также участки с валунами, песком, крутыми спусками и подъемами. Такое сочетание элементов создает максимально естественные природные условия катания.

Основная трасса в байк-парке рассчитана на уверенных спортсменов с прогрессирующим уровнем подготовки.

Новая площадка открывает широкие возможности для проведения тренировок, мастер-классов, а также для организации городских фестивалей и соревнований. Парк уже сейчас способен принимать соревнования высокого уровня.

"Велосипедный кластер "Крылатские холмы" – это олимпийский спортивный объект, имеющий почти 50-летнюю историю. Реконструкция шоссейной трассы и строительство новой, уникальной по своим техническим характеристикам трассы для маунтинбайка имеют огромное значение для дальнейшего развития велосипедного спорта не только в Москве, но и во всей России. Новая трасса для маунтинбайка даст импульс к развитию велосипедного спорта и позволит привлечь к регулярным занятиям москвичей разных возрастных групп", – отметил президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве Андрей Захаров.

Участки трассы классифицированы по международной системе сложности, что создает возможности для проведения сертифицированных соревнований, тренировочных сборов национальных команд и включения объекта в календарь российских и международных стартов.