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Более 47 тыс. участников собрал первый в 2026 году ночной велофестиваль в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Свыше 47 тысяч человек приняли участие в прошедшем в ночь на воскресенье в Москве велофестивале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тыс. участников. Это еще одно подтверждение, что велокультура в столице стремительно развивается. Спасибо всем, кто присоединился", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе.

Отмечается, что участники фестиваля проехали 20 км, маршрут велозаезда пролегал от Крылатской улицы по улицам Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улице 1905 года и по Краснопресненской и Бережковской набережным с финишем на Университетской площади.

Как сообщили в дептрансе, следующий велофестиваль сезона - также ночной - состоится 1 августа.

Москва
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