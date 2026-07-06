Неустойчивая погода сохранится в Москве до конца недели

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди, местами с грозой, прогнозируются в Московском регионе в течение недели; температура воздуха будет постепенно повышаться и к выходным приблизится к плюс 23 - плюс 28 градусам, следует из данных Гидрометцентра России.

"Обширный малоподвижный высокий циклон продолжит оказывать влияние на погоду столичного региона, она останется по-летнему неустойчивой, и не обойдется без кратковременных дождей, местами с грозами", - сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 7 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозируется кратковременный дождь, в Москве плюс 13 - 15, по области плюс 11 - 16. Днем ожидается кратковременный дождь, в Москве плюс 19 - 21, по области плюс 17 - 22.

В среду, 8 июля, будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью в Москве также будет плюс 13 - 15, по области - плюс 11 - 16. Днем в Москве ожидается плюс 20 - 22, по области плюс 18 - 23. В четверг, 9 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, в Москве плюс 13 - 15, по области плюс 11 - 16. Днем прогнозируется кратковременный дождь, по области - местами сильный, местами гроза; в Москве плюс 20 - 22, по области плюс 19 - 24, на востоке области до плюс 27.

В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 10 - 15, днем плюс 22 - 27. В субботу, 11 июля, прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, ночью плюс 12 - 17, днем плюс 23 - 28.