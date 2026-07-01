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Температура в июле практически на всей территории РФ будет около и выше нормы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура в июле в большинстве регионов России будет около и выше нормы, следует из данных Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха на большей части европейской территории страны ожидается около и чуть выше средних многолетних значений. В Мурманской области, на севере Архангельской области и Республики Коми, в Ненецком автономном округе, в Крыму и Краснодарском крае средняя температура прогнозируется на 1 градус выше нормы.

Средняя месячная температура на 1 градус выше нормы прогнозируется на большей части азиатской части страны. Так, температура выше нормы в июле ожидается на севере Урала, во всем Сибирском федеральном округе и на западе Якутии.

Практически на всей остальной азиатской части страны температура ожидается около и чуть выше нормы. При этом, на территории Хабаровского края, на большей части территории Амурской области и Забайкальского края, в Сахалинской области, за исключением Южно-Сахалинска, в Еврейской автономной области и в южной половине Магаданской области температура в июле ожидается около и чуть ниже нормы.

Гидрометцентр РФ
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