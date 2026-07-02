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В Москве и ЦФО в выходные резко ухудшится погода

Похолодает и пройдут дожди

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, с 4 по 6 июля резко ухудшится погода, ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

"В период 4-6 июля через территорию Центрального федерального округа с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон. В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды 4 июля прогнозируется в южной половине ЦФО, 5 июля - в восточной половине ЦФО, 6 июля - на северо-востоке ЦФО.

В Московской области сильный дождь с грозой ожидается ночью 4 июля на юге и юго-востоке региона, днем 4 июля и 5 июля - преимущественно в восточной половине области. При грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с.

В Москве в субботу 4 июля ночью будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременный дождь, гроза, температура плюс 15 - плюс 17. Днем будет облачно, дождь, местами гроза, температура плюс 21 - плюс 23. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

5 июля ночью в городе ожидается местами кратковременный дождь, температура плюс 15 - плюс 17, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура плюс 19 - плюс 21, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

Гидрометцентр ЦФО Московская область Москва
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