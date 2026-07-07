Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Массированная атака БПЛА на Московский регион, удары по судам в Ормузском проливе, спасение туристов в Магаданской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера и до шести утра в направлении Московского региона летело более 430 БПЛА, большую часть уничтожили на дальних подступах. 36 дронов сбили на подлете к столице.

- Белгород и Белгородский округ дважды за ночь подверглись ракетной атаке. Первый удар был "массированным", повреждения получила энергоинфраструктура, несколько человек пострадали, один погиб.

- Иранские военные выпустили две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников. О нападении на танкер близ Омана также информировало Управление морских торговых операций Британии (UKMTO). Удары ставят под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад.

- Спасатели МЧС России нашли туристов, пропавших во время сплава в Магаданской области, их здоровью ничего не угрожает. Путешественников уже доставили на вертолете в Магадан.

- Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся в юго-восточном направлении вглубь полуострова, сообщили в МЧС.

- Правительство Канады определило немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) предпочтительным поставщиком для строительства до 12 подводных лодок. Премьер Марк Карни заявил, что "крупнейшая военная закупка в истории страны".

- Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек, около 16,7 тыс. пострадали, 18 тыс. остались без крова.

- Сборная Португалии проиграла Испании в 1/8 финала чемпионата мира (0:1) и выбыла из турнира.