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В Москве осуждены участники финансовой пирамиды, от которых пострадали 200 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы признал 11 участников "финансовой пирамиды" виновными в особо крупном мошенничестве, ущерб от которого превысил 240 млн рублей.

"Приговором суда Никите Григорьеву за 184 эпизодов преступлений назначено 10 лет колонии общего режима, Денису Анастасову за 25 преступлений назначено 8 лет лишения свободы, Олегу Ермакову за 8 преступлений назначено наказание в виде 7 лет колонии", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Остальным соучастникам назначены сроки наказания от 4 до 6 лет лишения свободы условно с такими же испытательными сроками.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.

Суд установил, что обвиняемыми были зарегистрированы две организации без реальной финансово-хозяйственной деятельности - КПК "Московский финансовый центр" и ПК "МФЦ". Под видом осуществления предпринимательской деятельности они заключали договоры пае-накоплений.

"Сообщая гражданам о возможности выгодного вложения денежных средств, гарантируя выплату процентов, а также возврат внесенных вкладов, участники организованной группы с ноября 2018 года по сентябрь 2022 года заключали с клиентами договоры пае-накопления, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства", - отметили в прокуратуре.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 200 человек, преимущественно пенсионеры.

В прокуратуре уточнили, что мошенниками оказались жители различных регионов страны в возрасте от 30 до 56 лет. Все подсудимые признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Москва
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