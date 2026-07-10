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График на МЦД-1 и для "Аэроэкспрессов" в "Шереметьево" поменяется ночью 11 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" изменится 11 июля в ночное время для строительства нового московского городского вокзала Беговая, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"11 июля изменится движение поездов D1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево с начала движения до 8:00 и поздним вечером после 22:00", - сказано в сообщении.

В это время на Белорусском направлении интервалы движения будут частично увеличены до одного часа, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами до и от станций "Рабочий Поселок" и "Фили". На участке "Савеловская - Фили" поезда в обе стороны проследуют по одному пути: до 08:00 - по пути "на Лобню", после 22:00 - по пути "на Одинцово". У некоторых поездов будет отменена часть остановок.

Кроме того, на Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, часть поездов проследует укороченными маршрутами до и от станции "Савеловская", у некоторых поездов будет скорректирован набор остановок.

Также поезда "Аэроэкспресс" будут следовать укороченными маршрутами до и от "Савеловской". Для поездок в аэропорт Шереметьево дептранс рекомендует воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

Аэроэкспресс МЦД-1 Шереметьево дептранс Беговая Москва
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