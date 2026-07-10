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ЦППК будет раздавать бесплатную воду на вокзалах и станциях из-за жары в Москве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) будет раздавать бесплатную воду на вокзалах и станциях в связи с возвращением в Москву жары, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В Москву возвращается жара - и ЦППК возобновляет бесплатную раздачу питьевой воды пассажирам", - говорится в сообщении.

Стойки с водой появятся на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Московских центральных диаметрах "Тушинская" и "Площадь трех вокзалов". Сотрудники будут предлагать пассажирам воду в самые жаркие часы дня - с 14:00 до 17:00.

ЦППК
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