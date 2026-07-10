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На станциях метро вблизи "Лужников" 10 и 11 июля могут ограничивать вход и выход

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рядом со стадионом "Лужники" 10 и 11 июля могут ограничивать вход и выход с ближайших станций метро, предупредил городской Дептранс.

"10 и 11 июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия", - говорится в сообщении.

Так, на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.

Кроме того, 11 июля поезда на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом до 22:30 (в обычный выходной день – до 18:00), сообщила МЖД. Сокращение времени ожидания поездов связано с мероприятиями на стадионе "Лужники".

10 и 11 июля в "Лужниках" пройдут концерты Егора Крида.

Как предупреждал ранее Дептранс, 10 и 11 июля с 8 утра и до конца концертов будут закрывать съезд с Хамовнического вала на улицу Доватора, и с 19:30 до конца концертов - участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309. На участках ограничений запрещена парковка.

Дептранс Лужники МЖД МЦК Егор Крид Москва Московский метрополитен
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